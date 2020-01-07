الأجهزة الذكية تصل إلى الحمّام.. إليك آخرها

كشفت شركة Kholer الأميركية عن دوش استحمام ذكي أطلقت عليه اسم Moxie AI ستعرضه خلال مشاركتها في معرض CES 2020.

ويتميز الدش الذكي الجديد بقدرته على مقاومة الماء وفق معيار IPX67، ويحتوي على مكبر يمكن التحكم فيه باللمس ويشحن لاسلكيا.

ويدعم مكبر الصوت الموجود في الدوش المساعد الذكي إليكسا التابع لأمازون مما يساعد المستخدم على الاستماع للأخبار والتسوق عبر الإنترنت من داخل الحمام.

ويحتوي مكبر الصوت الموجود في الدوش على بطارية تعمل لمدة 6 أو 7 ساعات في الشحنة الواحدة.

وستتيح الشركة الأميركية شراء المكبر الصوتي مع رأس الدوش أو بدونه.

يذكر أن الشركة الأميركية ستطرح دش الاستحمام الذكي بسعر يتراوح ما بين 99 و229 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية