جديد ديل.. شاشة ألعاب بدقة رائعة

كشفت شركة ديل الأمريكية عن شاشة جديدة بدقة رائعة أطلقت عليها اسم Alienware 25 وذلك ضمن مشاركتها في مؤتمر CES 2020.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 25 بوصة بدقة عرض 1080 * 1920 بيكسل، وتتميز بمعدل تنشيط الصورة الذي يصل إلى 240 هرتز، وزمن استجابة يصل إلى واحد ميلي في الثانية.

وستغطي الشاشة الجديدة نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% الأمر الذي سيجعل الألوان تعرض بطريقة مميزة وسلسلة.

وستدعم هذه الشاشة تقنية نيفيديا G-Sync، وتقنية FreeSync التي تقدمها شركة AMD، كما ستتيح الفرصة للمستخدم لمزامنة إضاءة RGB مع الحواسيب من خلال Alien FX.

وستحتوي الشاشة Alienware 25 على منفذ HDMI، منفذ Display Port، منفذ USB، ومنفذ AUX.

الجدير بالذكر أن ديل ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق في 11 مارس القادم بسعر يصل إلى 499 دولار.

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