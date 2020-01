يمني يقتل زوجته وشقيقها لرفضها العودة معه إلى المنزل‎ [انترنت]

قتل يمني أربعة أشخاص بينهم زوجته على خلفية رفض أسرتها إرجاعها مساء يوم الثلاثاء بعد اقتحام منزلهم في حي سعوان في صنعاء ولاذ بالفرار.

وقال شقيق الزوجة القتيلة في منشور بصفحته على “ الفيس بوك“: إن القاتل – زوج شقيقته – يدعى يوسف ناجي المراني من أهالي منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال اليمن وهو متزوج شقيقته منذ أكثر من 15 عاما حاول إرجاعها إلى منزله بالقوة ليتطور الخلاف إلى قتلها وشقيقها.

وأشار قاسم السروري إلى أن ثلاثة من أقربائه بينهم شقيقه ”زين العابدين“ مع اثنين من أطفال شقيقته الأخرى ما يزالون في العناية المركزة، بإحدى مستشفيات صنعاء، مطالبا بإلقاء القبض على الجاني

وانتشرت في اليمن القضايا الجنائية بشكل لافت خلال السنوات الماضية، ويتعلق أكثرها بمشاكل أسرية واقتصادية، تصل إلى قتل عدد من الأشخاص.

The post جريمة تهز اليمن .. رجل يقتل زوجته وشقيقها لرفضها العودة معه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا