أب يضع طفل رضيع في شرفة المنزل فيتوفي بسسب برودة الجو [BBC]

توفي رضيع في روسيا يبلغ من العمر سبعة أشهر، بعدما وضعه أبواه في شرفة المنزل، ليتجمد في ظل حرارة جو بلغت 7 درجات مئوية تحت الصفر.

وفتحت الشرطة الروسية تحقيقا جنائيا في الحادثة، التي وقعت في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، وتوفي الرضيع متجمدا أثناء نومه في الهواء الطلق.

وفي وقت لاحق، نصحت وزارة الصحة في تلك المنطقة، المواطنين بعدم ترك الأطفال الصغار خارج المنزل دون مراقبة، مضيفة: “اعرف دائما أين يوجد طفلك وبرفقة من يكون”، بحسب ما أوردته شبكة “بي بي سي”.

وتابع المكتب: “وأنت في طريقك، لا تترك أبدا طفلا يتعرض للخطر، في فصل الشتاء يمكن لأي طفل مفقود أو مجروح في الشارع أن يصبح وبشكل سريع ضحية لدرجات الحرارة المنخفضة”، لافتا إلى أن “الأطفال في خاباروفسك أصبحوا بشكل متزايد ضحايا للجهل الأبوي، والإهمال لما يوصف بتدابير السلامة الأساسية”

The post وفاة رضيع روسي متجمدا بعد وضعه في شرفة المنزل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا