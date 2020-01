قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا بإعدام الأربعة شنقا [ارم نيوز]

أمرت محكمة في الهند، الثلاثاء، بإعدام 4 رجال، صباح يوم 22 /يناير؛ بعد إدانتهم باغتصاب طالبة في جامعة دلهي بشكل جماعي، وقتلها في 2012.

واتهم ستة أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة؛ بسبب كونه قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

والثلاثاء، أصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا بإعدام الأربعة شنقا، الساعة السابعة صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير.

ولا يزال بإمكان الأربعة استئناف الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي.

وتعرضت جيوتي سنغ (23 عاما) لهجوم، في كانون الأول/ديسمبر 2012، أثناء عودتها إلى منزلها من السينما بصحبة صديق لها.

وتناوب المعتدون على اغتصابها وانتهاك جسدها بقضيب حديدي، بينما كانت الحافلة تجوب شوارع المدينة.

وبعد ذلك ألقوا بها وصديقها، الذي تعرض للضرب المبرح، في حفرة على جانب إحدى الطرق.

وتوفيت سنغ متأثرة بجراحها بعد نحو أسبوعين من الاعتداء في سنغافورة، حيث تم نقلها لتلقي العلاج المتخصص.

وخرج عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع احتجاجا، وأدت القضية إلى إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.

وأعربت عائلة سنغ عن سرورها بالحكم.

وصرحت والدتها اشا ديفي، للصحافيين: ”سيعيد هذا الحكم ثقة النساء في القضاء .. وابنتي ستحصل على العدالة أخيرا“.

أما والدها فوصف الحكم بأنه ”جيد للبلاد بأكملها“.

وأضاف: ”ولكن الكفاح سيستمر لإنصاف العديد من بنات الآخرين ممن هن في وضع مماثل في أنحاء الهند“.

وذكر الإعلام الهندي، أن سجن تيهار الذي يحتجز فيه المدانون، أجرى مؤخرا تجربة على عملية شنق باستخدام الدمى.

The post الحكم بالإعدام على أربعة اغتصبوا طالبة في حافلة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا