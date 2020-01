إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم بعد قتله مُقتحم منزله

المحكمة قررت إخلاء سبيل فادي الهاشم [عربي21]

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن محكمة قررت إخلاء سبيل فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، بعد قتله رجلا اقتحم منزله، واتهم بأنه “لص”.

وذكرت الوكالة، أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قررت إخلاء سبيل الهاشم بعد الاستماع إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله بقضاء كسروان.

وظهر الهاشم في فيديو من كاميرا مراقبة وهو يقتل السوري محمد حسن الموسى (31 عاما)، والذي قالت مواقع لبنانية إنه لص مسلح، اقتحم المنزل.

وعلق الهاشم على الفيديو بقوله إنه قرر إطلاق النار على اللص بعد محاولة الأخير الولوج إلى غرفة أطفاله.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا تظهر القاتل طريحا بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما أصيبت نانسي عجرم بجروح طفيفة على مستوى الساق.

ونفى موقع “جسر” السوري أن يكون الموسى لصا، مشيرا إلى أنه عامل لدى نانسي عجرم في مجال الصيانة والزراعة، وكان يطالب بمستحقاته المتأخرة، قبل أن يقرر اقتحام المنزل وأخذ أمواله عنوة.

