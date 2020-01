9 أشياء مفاجئة تسبب الهالات السوداء تحت العين

مجلة “ذا هيلثي” الأمريكية ما سبب الهالات السوداء المزعجة تحت عينيك [انترنت]

نشرت مجلة “ذا هيلثي” الأمريكية تقريرا تحدثت من خلاله عن قلة النوم التي لا تعد العامل الوحيد الذي يتسبب في ظهور الهالات السوداء المزعجة تحت العين. في المقابل، هناك العديد من العوامل الأخرى التي لا يمكنك التحكم فيها، التي من الممكن أن تسبب هذه الهالات أسفل العينين.

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن ظهور الهالات السوداء تحت العين لا يقتصر فقط على قلة النوم. وعلى الرغم من أن بعض أسباب هذه الحالة يكون خارج سيطرتنا، إلا أن هناك أسبابًا أخرى يجب أن نتجنبها.

وفيما يلي، كل ما تحتاج لمعرفته حول تلك الهالات السوداء المزعجة تحت عينيك:

النوم على جانبك أو بطنك

أفادت المجلة بأنه على الرغم من أن معظم الناس يعتقد أن قلة النوم هي السبب الوحيد وراء الهالات السوداء التي تظهر تحت العينين، إلا أن طريقة نومك من الممكن أن تكون السبب الحقيقي وراء ذلك. وإذا كانت وضعية نومك تميل إلى الاستلقاء على جانبك أو بطنك، فسينثني وجهك داخل الوسادة وسيضع ذلك ضغطا حول عينيك. ومن جهته، يلاحظ الدكتور، هارولد لانسر، طبيب الأمراض الجلدية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، بأن محاولة النوم على الظهر لا تفيد الوجه فحسب، وإنما تمنع أيضًا ظهور الترهلات على الصدر. فضلا عن ذلك، ينبغي عليك التفكير في النوم باستخدام وسادة إضافية عندما تكون عينيك منتفختين للغاية، نظرا لأن رفع رأسك من شأنه أن يجعل السائل يبتعد عن جفنيك.

ضوء الشمس

إذا كانت المنطقة الموجودة تحت عينيك تبدو داكنة أكثر من اللازم، فيعد التصبغ الطبيعي السبب وراء ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الجلد المحيط بالعيون يعد شديد الحساسية إزاء الترطيب، ولطالما يتعرض لأضرار أشعة الشمس. ونظرًا لأن الشمس تشير إلى إنتاج الميلانين، سيؤدي ذلك إلى تفاقم ظهور الهالات السوداء المظلمة. كنتيجة لذلك، تأكد من استخدام النظارات الشمسية التي تحمل علامة حماية بنسبة 100 بالمئة أو حماية من الأشعة فوق البنفسجية 400 لمنع وصول أشعة الشمس.

الكثير من الملح أو الكافيين

أفادت المجلة بأنك إذا تناولت وجبة غنية بالملح قبل الذهاب إلى السرير، قد تلاحظ انتفاخا تحت عينيك. وستجعل بعض الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من محتوى الصوديوم والكافيين جسمك يحتفظ بالمياه، مما يؤدي إلى تفاقم الجلد تحت العينين وجعله يبدو أغمق. وإذا ما وجدت أنه من الصعب للغاية التضحية بالقهوة، فينبغي عليك اتباع توصيات الخبيرة، آمي مالون، لمواجهة هذه الحالة بمكونات مثل نياسيناميد. وعموما، أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة الأمراض الجلدية والتجميلية السريرية أن النياسيناميد يقلل من فقد الماء، ويحسن نسيج الجلد والخطوط الدقيقة. كما يعد النياسيناميد مضادا للالتهابات ولأكسدة.

منتجات المكياج

أوضحت المجلة أنه من المفترض أن يغطي الماكياج الهالات السوداء تحت العينين. وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يبدو الأمر غير بديهي، إلا أن استخدام منتج سيئ من شأنه أن يضر جلدك بالفعل ويؤدي إلى تفاقم الهالات. ووفقًا لربيكا لي، ممرضة مسجلة ومؤسسة لموارد الصحة الطبيعية، ريميديز فور مي، في نيويورك، من المفترض أن يخفي الماكياج العيوب. لكن إذا كانت العلامة التجارية الخاصة بماكياجك لا تتناسب مع بشرتك بشكل جيد، فمن المرجح أن تكون لها تداعيات. سواء كان قلما لتحديد العينين أو ماسكارا أو كونسيلر أو بودرة، من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث تهيج أو رد فعل تحسسي. وفي حال لاحظت أن البشرة تحت عينيك تبدو خشنة بشكل خاص بعد استخدام منتج جديد، فلا بد من تجنب استخدامه.

تحريك أو فرك عينيك

في حال كنت تعاني من حكة أو فرك أو خدش، فيمكن أن يؤدي إلى تفاقم الهالات السوداء تحت العينين. وإذا شعرت بالحكة في منتصف الليل وتحتاج بشدة إلى حل فوري، توصي الدكتورة، تسيبورا شاينهاوس، أخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة في سانتا مونيكا، في كاليفورنيا، بكريمات البواسير لتقليص الأوعية مؤقتًا، حيث تعتبر خدعة نموذجية مفيدة يقع استخدامها قبل جلسات التصوير. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن وضع الخيار البارد على العينين، لأنه يملك العديد من الفوائد الجلدية المضادة للالتهابات.

علم الوراثة

أشارت المجلة إلى أنه لسوء الحظ، يمكن أن تكون الهالات السوداء وراثية في بعض الأحيان، حيث تعد في الواقع إحدى أكثر الأسباب شيوعًا. وإذا كان الجلد المحيط بعينيك هشًا وشفافًا ورفيعًا للغاية، فتسهل عملية دوران الدم. وعموما، تميل الهالات السوداء إلى الظهور كأنها صبغة زرقاء من الممكن أن تسوء مع تقدم العمر بسبب فقدان الدهون تحت الجلد.

قضاء ساعات طويلة أمام الحاسوب

يؤدي التحديق في الحاسوب طوال اليوم إلى إجهاد الأوعية الدموية حول العينين، التي تضطر إلى العمل بجهد أكبر دون التمتع بالراحة اللازمة. ووفقًا لمارسيلا لويس واتسون العامل في شركة “ذا شورديتش سبا”، إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، فينبغي أن تأخذ فترات راحة في الكثير من الأحيان، حتى وإن كان لمدة 30 ثانية كل ساعة، وذلك لمنح عينيك قسطا من الراحة.

احتباس السوائل

ذكرت المجلة أن احتباس السوائل يؤدي إلى تجمع الدم تحت العينين وإحداث شكل داكن. ووفقًا لمحمود خطاب، دكتوراه في الطب، وطبيب في أكاديمية أمريكية للتجميل في شيكاغو، هناك العديد من الأسباب التي تجعل جسمك يحتفظ بالسوائل، إذ تتقلب مستويات الهرمون مؤقتًا مع الدورة الشهرية أو الشيخوخة، واتباع نظام غذائي غني بالملح، والأدوية التي تساهم في الاحتفاظ بالسوائل، فضلا عن التغيرات المناخية.

الحساسية

أضافت المجلة بأنه وفقا للي، تعد تفاعلات الحساسية والجفاف وأعراض الأكزيما من الأعراض الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء للمرضى. وأضافت المجلة أن الحساسية تتسبب في إفراز الجسم للهستامين الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية.

The post 9 أشياء مفاجئة تسبب الهالات السوداء تحت العين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا