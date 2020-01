التدخين بين المتعة والمرض.. إصابة شاب بالسل بسبب الأرجيلة

الارجيلة تدخين خطير [مجلة سيدتي]

حذر أطباء من خطورة تدخين الأرجيلة (الشيشة) بعد إصابة شاب (20 عاما) من السويد بمرض السل، وتبين أنه كان مدخنا شرها للأرجيلة بنكهات الفاكهة.

وبحسب موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشاب الذي لم تحدد هويته أُدخل المستشفى بينما يسعل دما، وكان يعاني قبل ذلك من آلام في الصدر وارتفاع درجة الحرارة.

وكشف فحص بالأشعة السينية والتصوير المقطعي لصدر الرجل أن عدوى السل البكتيرية وصلت رئتيه.

وتبين أنه كان يدخن الأرجلية بشراهة، لمدد تصل إلى خمس مرات أسبوعيا.

ويعتقد الأطباء أن المرض انتقل إليه من طرف أنبوب الأرجلية الذي يقوم المدخن من خلاله باستنشاق الدخان.

