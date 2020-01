الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون [العالم]

زعمت عالمة الفضاء البريطانية هيليت شارمان، أن المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح كوكب الأرض”.

وقالت أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: “الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون. هناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم”، وفقا لما نشرته هيئة “بي بي سي” البريطانية.

وتابعت “على الرغم من أن أجسام الكائنات الفضائية لا تتكون من النيتروجين والكربون كأجسام البشر، إلا أنها قد تكون موجودة على سطح الأرض الآن لكننا لا نستطيع رؤيتها”.

وأضافت “لدينا في الفضاء كل ما نحتاج إليه لنبقى على قيد الحياة كدرجة الحرارة المناسبة، والطعام والشراب، والأمان. البشر هم الأهم”.

يذكر أن هيليت شارمان، تم وضعها ضمن قائمة فرسان السنة الجديدة لعام 2018، وحصلت على وسام القديسين مايكل وجورج تقديرا لجهودها.

The post عالمة بريطانية.. الكائنات الفضائية تعيش بيننا! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا