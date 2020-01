وان بلس.. تكشف عن هاتف جديد يفاجئ مستخدميها

“وان بلس” طرح هاتف اقتصادي متوسط التكلفة [انترنت]

كشفت شركة “وان بلس” الصينية عن هاتف جديد تفاجئ به المستخدمين خلال عام 2020.

وبحسب موقع “تايمز نيوز ناو” فقد كشفت تسريبات حول نية “وان بلس” طرح هاتف اقتصادي متوسط التكلفة لكافة مستخدميها خلال عام 2020 الجاري. حيث ستطرح الشركة هاتف “وان بلس 8 لايت” إلى جانب هاتفي “وان بلس 8” و”وان بلس 8 برو”، ولن تقل نسخة “وان بلس 8 لايت” عن النسختين الأقوى. وسيتم دعم وان بلس 8 لايت” بثلاث كاميرات خلفية، كما سيتم تزويده بشاشة ذات تردد 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة، وبتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

كما يحتوي الهاتف على معالج من نوع “ميدياتك”، ومستشعر كاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، وآخر أوسع بدقة 20 ميغابيكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل.

وبذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وسعتي تخزين داخلية 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت. فيما ستدعم “وان بلس” الهاتف الجديد بألوان براقة مثل “الأزرق المتدرج”. ولم تكشف التسريبات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق وسعره

