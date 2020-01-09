الإعلان عن فلاش ميموري وقرص صلب بسعة كبيرة

أعلنت شركة سان ديسك الأمريكية خلال مشاركتها في معرض CES 2020 عن فلاش ميموري وقرص صلب بسعة كبيرة.

وستأتي الفلاش ميموري Ultra Dual Drive luxe USB-C بسعة 1 تيرا بايت، وستدعم USB-A و USB-C.

وستطلق الشركة الأمريكية الفلاش في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما أطلقت سان ديسك قرص صلب صغير الحجم يوضع بالجيب بسعة 8 تيرا بايت، يدعم بروتوكول النقل السريع SuperSpeed USB بسرعة تصل إلى 20 غيغا في الثانية.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن القرص الصلب لا يزال نموذج أولي، وبأنها تحتاج لبعض الوقت لإنتاجه وإطلاقه في الأسواق.

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