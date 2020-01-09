أماطت HB تطلق لاب توب بمواصفات عالية

أماطت شركة HB الأمريكية خلال مشاركتها بمعرض CES 2020 اللثام عن لاب توب جديد بمواصفات رائعة أطلقت عليه اسم Elite Dragonfly.

وسيعمل اللاب توب الجديد بمعالجات إنتل i7، i5، i3، ويدعم تقنيات الجيل الخامس G5.

وسيأتي الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 13.3 بوصة ودقة عرض 2160*3840 بيكسل، محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass5.

وتتميز الشاشة بدرجة السطوع التي تصل إلى 1000 نيت، وبقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 95%، وتحتوي على كاميرا HD و4 سماعات استريو.

وسيأتي هذا الحاسوب بتصميم نحيف فسمكه لا يتعدى 1.61 ووزنه يصل لحوالي 1 كغ.

وتتراوح الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب ما بين 128 غيغا بايت و2 تيرا بايت، وسيضم منفذي Thunderbolt، منفذ HDMI 1.4، منفذ USB-3.1.

ويدعم الجهاز تقنية LTE وشبكة الواي فاي 6، والبلوتوث 5، ويتميز ببطاريته التي تعمل لمدة 24 ساعة الشحنة الواحدة.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد إطلاق اللاب توب الجديد وسعره في الأسواق.

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