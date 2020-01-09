سامسونغ تطلق “هاتفا قويا”.. وهذه مواصفاته

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة تجعله مناسبا للاستخدامات الشاقة والعسكرية.

وسيعمل الهاتف الجديد بنظام Android 9Pie قابل للتطوير لنظام التشغيل أندرويد 10.

وسيكون الهاتف مناسبا للاستخدامات الشاقة وفق معيار IP68، ومعيار التحمل والمتانة من الجيش الأمريكي MIL-STD-810.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة LCD مقاس 6.3 بوصة وأبعاد 20:9، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 25 ميغا بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 4 غيغا بايت.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد ببطارية بسعة 4050 ميلي أمبير.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق في فبراير القادم بسعر 556 دولار أمريكي.

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