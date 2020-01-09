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إيهاب توفيق يُصدم بوفاة والده بحريق منزله

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري إيهاب توفيق عن وفاة والده صباح اليوم متأثرا بالحروق التي تعرض لها في الحريق الذي نشب في الفيلا التي يعيش فيها.

وقال النجم المصري إنه كان في الطابق الثاني عندما نشب حريق في الطابق الأول حيث يعيش والده، وحاول النجم المصري إنقاذ والده إلا أن النيران المشتعلة حالت دون ذلك، ولم ينجح رجال الإطفاء بالدخول إليه إلا بعد فوات الأوان.

وأكد التحريات التي قامت بها الشرطة المصرية بأن سبب الحريق هو مدفأة، وقال مصدر أمني إن رجال الإطفاء استطاعوا السيطرة على الحريق ومنعوا امتداده للمنازل المجاورة من خلال استخدام 8 سيارات إطفاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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