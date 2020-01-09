متلازمة نادرة تحوّل أمريكيا إلى رسام.. إليك قصته

أصيب الأمريكي سكوت ميلي البالغ من العمر 42 عاما بجروح بالغة في الرأس، بعد أن صدمته سيارة مسرعة عند أحد التقاطعات في ولاية نورث كاورينا، ودخل إثر ذلك في غيبوبة لمدة 4 أشهر.

وبعد أن استفاق من الغيبوبة دخل سكوت في حالة من الاكتئاب لعدة أشهر، ولكن دخوله في أحد الأيام لأحد معارض اللوحات الفنية أدى لحدوث تغيير كبير في حياته.

وشعر ميلي برغبة كبيرة بالرسم رغم عدم امتلاكه لأي اهتمام سابق بهذا المجال، وعاد إلى منزله ومعه أدوات الرسم وبدأ برسم لوحات فنية رائعة.

وبرر الأطباء هذا الأمر بإصابة سكوت بمتلازمة سافان والتي تعد حالة نادرة تحدث عندما يستيقظ المصابون بصدمات في الرأس وهم يمتلكون قدرات ومواهب جديدة في مختلف المجالات.

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