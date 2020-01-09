فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسير على حافة بناية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يظهر من خلاله طفل في الثانية من العمر وهو يسير على حافة بناية في مشهد يحبس الأنفاس.

ووقعت أحداث هذه القصة في جزيرة تنريفي الإسبانية، حيث غافل الطفل والديه وخرج من النافذة وبدأ بالسير على حافة البناية باتجاه الشرفة، قبل أن يعدل عن رأسه ويعود إلى النافذة.

وقالت الفتاة التي صورت المقطع بأنها خشيت سقوط الطفل من هذا الارتفاع، في حين قام والدها بمحاولة إبلاغ الأمن.

وصرح والدا الطفل بأن ابنهما غافلهما أثناء قيامهما بالاستحمام، وخرج من النافذة وعاد سالما.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 18 ثانية حظي ب 3.4 مليون مشاهدة، وآلاف التعليقات التي انتقدت إهمال الأهل.

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