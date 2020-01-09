للمرة الثانية.. حفل أوسكار دون مقدم

أعلنت كاري بورك رئيسية قناة “إيه بي سي” عن تنظيم حفل الأوسكار المقرر إقامته في 9 فبراير القادم دون مقدم للمرة الثانية على التوالي.

وقالت كاري إنها اتفقت مع أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية على هذا الأمر بعد نجاح الحفل العام الماضي الذي أقيم من دون مقدم.

وأكدت كاري على أن الترشيحات للجوائز سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين القادم.

ونظم حفل الأوسكار في العام الماضي دون مقدم لأول مرة منذ 30 عاما، وشهد زيادة في عدد المشاهدين، حيث شاهد الحفل 29.6 مليون شخص.

وافتتحت فرقة كوين لموسيقى الروك حفل العام الماضي من خلال الاحتفال بنجاح الفيلم بوهيميان رابسودي.

ويشهد حفل الأوسكار سنويا توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما، كأفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مخرج وغيرها من الجوائز.

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