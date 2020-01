تقرير: عدد المسلمين في بريطانيا يتجاوز 3 ملايين لأول مرة

ما ساعد في انتشار الإسلام هو تزايد عدد المهاجرين المسلمين القادمين إلى بريطانيا. [جيتي]

أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المتحدة مع بداية عام 2020 بسرعة انتشار الإسلام في إنجلترا، حيث تجاوز عدد المسلمين ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى.

ونشرت صحيفة “ميل أون لاين”، تقريرا لمراسلها للشؤون الاجتماعية ستيف دوغتي، قال فيه إن عدد المسلمين في إنجلترا تجاوز الثلاثة ملايين لأول مرة، بحسب التقديرات الحكومية.

ويبين الإحصاء أن عدد المسلمين تجاوز عدد ثلاثة ملايين نسمة، وأنه ارتفع من نسبة 4.7% من سكان انجلترا عام 2011، إلى 5.6% عام 2016.

من جانبه أرجع القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين “كمال الهلباوي” في تصريح لـ”عربي 21″ سبب انتشار الإسلام في بريطانيا، إلى تمسك المسلمين بدينهم وحرصهم على بناء المساجد والمدارس الإسلامية والعناية بها على خلاف غيرهم من أتباع الديانتين المسيحية واليهودية.

وقال:

هناك عدة أسباب جعلت من الدين الإسلامي الأوسع انتشارا في أنجلترا، على رأسها أن أتباع الديانتين المسيحية واليهودية، هم متدينون شكلا لا مضمونا، وهجروا كنائسهم ومعابدهم، وكثيرا منهم انحرف عن وصايا أنبياء الله موسى وعيسى عليهما السلام.

وأضاف:

لكن المسلمون على قلة عددهم فإن الجانب الأغلب منهم لازال متمسكا بالدين المستقيم ويرتاد المساجد، ويحافظ على تربية أبنائه على دين الإسلام.

وأشار “الهلباوي” إلى أن ما ساعد في انتشار الإسلام، هو تزايد عدد المهاجرين المسلمين القادمين إلى بريطانيا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعرفها بلدانهم.

وتابع:

هناك سبب آخر اجتماعي مهم، ويتعلق بنسبة التزايد الديمغرافي المرتفعة عند المسلمين على عكس الغربيين.

وأكد “الهلباوي” أن تزايد عدد المسلمين في إنجلترا هو عامل داعم للاستقرار، لكنه أشار إلى أنه ككل المكونات الدينية والاجتماعية فإن بعض المكونات الإسلامية من التي أساءت استخدام الحرية والموارد المالية، مُعرّضة للتطرف، حسب وصفه.

