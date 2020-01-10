شرب الماء على الريق يحميك من حصى الكلى.. وسبع فوائد أخرى

الماء عنصر أساسي لكل أشكال الحياة، ولا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنه. ويشكل الماء نحو 60% من جسم الشخص البالغ، وهو ضروري للغاية لحسن سير وظائفه.

لهذا السبب، لا يعد الماء أمرا حيويا فحسب، وإنما هو مفيد أيضا لجسم الإنسان إذا تم استهلاكه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ذكرت الكاتبة سارة أم في تقريرها الذي نشرته مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية، أنه في جميع أنحاء العالم يتفق جميع خبراء الصحة على أن للماء فوائد لجسم الإنسان.

وفي الواقع، يحافظ الماء على صحة الجسم وترطيبه، لذلك من المهم معرفة الوقت المثالي للشرب.

أفضل الأوقات من المؤكد أن الوقت الأمثل لترطيب جسمك سيكون في الصباح بمجرد استيقاظك، وذلك لتطهير الجسم وإزالة السموم منه بعد الصيام الليلي.

ويُنصح بشرب كوب أو كوبين من الماء عند الاستيقاظ، والانتظار ما بين 30 و45 دقيقة قبل تناول فطور الصباح وترطيب نفسك طوال اليوم للاستفادة من جميع هذه المزايا:

1- الحصول على شعر ناعم وصحي.

2- الحفاظ على رطوبة البشرة، فوفقا للعلماء، يحافظ شرب كمية كافية من الماء على رطوبة البشرة، وبالتالي يمنع ويقلل من ظهور التجاعيد.

ومن المرجح أن تظل البشرة الرطبة شابة وناعمة ومشرقة، في حين أن البشرة الجافة تتعرض لمخاطر أكبر لظهور التجاعيد المبكرة.

3- فقدان الوزن، فشرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من تناول وجبات الطعام يعزز فقدان الوزن. وبالتالي، سيساعدك شرب الماء بمجرد استيقاظك على تقليص مقاس خصرك.

كما يمنحك شعورا بالشبع سيمنعك من الإفراط في تناول فطور الصباح ويخلصك من الرغبة في استهلاك أكلات خفيفة بين الوجبات.

4- الحماية من التهابات المسالك البولية، فوفقا للدراسات، يرتبط شرب كمية كافية من المياه بتقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، كما يساعد في علاج هذه الالتهابات وتسريع الشفاء.

5- الحصى الكلوية، حيث أظهرت دراسات أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد على منع تشكل الحصى الكلوية.

6- علاج حرقة المعدة، إذ وجد الباحثون أن شرب كوب من الماء قد يقلل الحموضة في المعدة على الفور، ويساعد في مكافحة حرقتها.

7- تعزيز التمثيل الغذائي، إذ ثبت أن شرب الماء قد يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، ويسمح بالتالي لجسمك بأداء وظائفه وحرق الدهون على النحو الأمثل، كما سيمنحك إمكانية إنقاص الوزن.

8- تقوية جهاز المناعة.

المصدر : الجزيرة نت

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