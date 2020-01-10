شركة HB تطلق حاسوباً متعدد الاستخدامات.. إليك السعر

رفعت شركة HB الأمريكية خلال مشاركتها في مؤتمر CES 2020 النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Envy 32.

وسيعمل الحاسوب المتعدد الاستخدامات بمعالج إنتل Core-i7 9700 من الجيل التاسع، بمعمارية 14 نانو متر.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة 4K مقاس 31.5 بوصة، وتتميز هذه الشاشة بدرجة السطوع التي تبلغ 600 نيت، وقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، بالإضافة لإمكانية وصلها بالحاسوب من منفذ HDMI ومنفذ Thunderbolt3.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فهي عبارة عن أقراص SSD بسعة واحد تيرا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على منفذي USB-C، منفذ USB-3.1، ومنفذ 3.0، وسيدعم الواي فاي 5.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1600 دولار أمريكي.

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