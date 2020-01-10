بعد طلاقها المثير.. أصالة “تذرف دموعها في شامخ”

أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري يوم أمس على قناتها في يوتيوب أغنية شامخ والتي تعد أولى أغانيها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وتتحدث الأغنية بشكل واضح عن الأزمات التي عانت منها النجمة السورية في الفترة الأخيرة وأدت لانفصالها عن زوجها بعد زواج دام لـ 13 سنة.

ومن كلمات الأغنية “حروف الصمت مكسورة.. في صدري صوت يجرحني.. بصرخة ما وصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كتير الصبر يقهرني”.

ونشرت المطربة السورية تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر شكرت من خلالها كل من وقف معها خلال محنتها.

وأكدت أصالة لعشاقها بأنها قوية للغاية، وبأنها لن تنكسر ولن تضعف مهما حدث معها.

وشامخ أغنية باللهجة الخليجية من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز المعنى وإخراج نهال نبيل.

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