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بعد طلاقها المثير.. أصالة “تذرف دموعها في شامخ”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري يوم أمس على قناتها في يوتيوب أغنية شامخ والتي تعد أولى أغانيها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وتتحدث الأغنية بشكل واضح عن الأزمات التي عانت منها النجمة السورية في الفترة الأخيرة وأدت لانفصالها عن زوجها بعد زواج دام لـ 13 سنة.

ومن كلمات الأغنية “حروف الصمت مكسورة.. في صدري صوت يجرحني.. بصرخة ما وصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كتير الصبر يقهرني”.

ونشرت المطربة السورية تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر شكرت من خلالها كل من وقف معها خلال محنتها.

وأكدت أصالة لعشاقها بأنها قوية للغاية، وبأنها لن تنكسر ولن تضعف مهما حدث معها.

وشامخ أغنية باللهجة الخليجية من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز المعنى وإخراج نهال نبيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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