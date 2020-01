كان الوالدين منشغلان بالاستحمام، حين خرج طفلهما إلى الحافة خارج المنزل. [سوشيال ميديا]

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر لحظات مُخيفة يسير خلالها طفل صغير على حافة ضيقة بين نوافذ شقته التي تقع في طابق مرتفع.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز”، الخميس، بأن الحادثة وقعت في جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي، السبت الماضي. وفي بداية الفيديو، يظهر الطفل ويباشر المشي بخطوات متسارعة من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الرابع باتجاه الشرفة، حيث بدا أنه سينزل إليها، ثم عاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى النافذة. وقام بتصوير الفيديو بالصدفة، ابنة سائح كان يُقيم في شقة في عمارة محاذية. وقالت الفتاة إنها قامت بتوثيق اللحظة، والخوف يسيطر عليها خشية أن يسقط الطفل من الارتفاع الشاهق، فيما خرج والدها مسرعا نحو المبنى المجاور في محاولة للقيام بشيء أو إخطار الأمن. هذا وكان الوالدين منشغلان بالاستحمام، حين خرج طفلهما إلى الحافة خارج المنزل. وحصد مقطع الفيديو نحو 3.4 مليون مشاهدة، ونحو 25 ألف تعليق.

The post فيديو.. طفل ينجو من السقوط ويسير على حافة بناية شاهقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا