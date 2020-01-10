“جاستن بيبر” يروي قصته مع المرض بفيلم وثائقي

أعلن النجم الكندي جاستن بيبر استعداده لإطلاق فيلم وثائقي يوم 27 يناير القادم يتحدث من خلاله عن حياته ويكشف معاناته مع مرض لايم.

وأعلن النجم الكندي منذ عامين عن إصابته بهذا المرض من خلال منشور نشره على حسابه في إنستغرام، وقال إن سبب إصابته بهذا المرض هو لسعات حشرات الجراد الحاملة له.

وقال جاستن بأنه عانى خلال العامين الماضيين من هذا المرض الذي أثر على وظائف عديدة في جسمه بالإضافة لمعاناته من مرض كريات الدم البيضاء المعدي الذي ينتقل بواسطة اللعاب، نافيا في الوقت ذاته إصابته بالاكتئاب كما أشيع.

وسيعرض الفيلم الوثائقي على يوتيوب ومن المتوقع أن يكشف الكثير من الأسرار الموجودة في حياة النجم الشاب.

يذكر أن أعراض مرض لايم تختلف من شخص لآخر وتشمل طفح جلدي، تعب، إرهاق، حمي، وصداع شديد.

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