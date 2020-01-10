ملياردير يقدم لمتابعيه على تويتر 9 مليون دولار.. بشرط

قرر الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا منح 1000 شخص من متابعيه على موقع تويتر جائزة بقيمة 9 مليون دولار أمريكي لكل شخص.

ووضع يوساكو شرطا واحدا ينبغي على المتابع تنفيذه ليدخل اسمه في السحب وهو إعادة نشر تغريدة قام بنشرها في 1 يناير.

وقال الملياردير المعروف ببذخه بأنه يسعى من خلال هذه المسابقة لإجراء تجربة اجتماعية جادة لمعرفة إن كان المال المجاني سيعزز شعور الإنسان بالسعادة أم لا، ولمعرفة الراتب الأساسي الذي تدفعه الحكومات لمواطنيها سواء أكانوا عاملين أم غير عاملين.

وجمع الملياردير الياباني ثروته من خلال عمله في مجال الأزياء والموضة.

واشتهر يوساكو بكثرة الإنفاق، حيث أنفق 57 مليون دولار على لوحة بلاستيكية، كما أنه حجز كافة مقاعد رحلة SpaceX وهي أولى الرحلات إلى القمر.

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