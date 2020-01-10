“باناسونيك” تُشوّق عشاق الموسيقى بـ3 سماعات قوية

أعلنت شركة باناسونيك اليابانية خلال مشاركتها في مؤتمر CES 2020 المقام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن 3 سماعات جديدة.

وقالت الشركة اليابانية بأن السماعتين RZ-S500W و RZ300 W تحملان شعار الشركة في حين ستحمل السماعة EAH-AZ70W شعار شركة Technics التابعة لها.

وتتميز النسختان RZ-S500W و EAH-AZ70W بدعمهما لتقنية Dual Hybrid Noise Cancelling التي تجمع بين المعالجة الرقمية والمعالجة التناظرية للإشارات الصوتية، والتي تقوم بعزل الضجيج.

وأكدت الشركة اليابانية بأن سماعاتها الجديدة ستكون مضادة للتعرق والغبار، وتمنح المستخدم صوتا نقيا ومميزا.

الجدير بالذكر أن باناسونيك أكدت أن إطلاق سماعاتها الجديدة في الأسواق سيكون الصيف القادم، دون أن تكشف عن سعرها.

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