فيديو يحبس الأنفاس لجدة تغامر بحفيدها في مهمة خطيرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يحبس الأنفاس ظهر فيه طفل صغير معلق بحبل في مهمة لإنقاذ قطة.

ووقعت أحداث هذه القصة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث قامت الجدة تانغ بالمغامرة بحفيدها هاو هاو البالغ من العمر 7 سنوات لإنقاذ قطتها المحاصرة في الطابق الرابع.

وعمدت الجدة لربط حفيدها بمعدات الأمان بينما قام خاله بإمساكه من أجل الحفاظ على توازنه، واستطاع الحفيد إنقاذ القطة ووضعها في السلة بعد 10 دقائق من المحاولة.

وتعرضت الجدة لانتقادات عنيفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا تصرفها بـ”الأرعن”، وبأنها عرضت حياة حفيدها للخطر عوضا عن الاتصال بخدمة الطوارئ.

وبررت الجدة تصرفها بعدم إدراكها لخطورة الموقف، وقالت بأنها لم تشعر بالخوف إلا عندما رأت الفيديو.

ومن جانبه قال الطفل هاو هاو بأنه لم يشعر بالخوف أبدا، كما عبر عن سعادته لإنقاذ قطة جدته.

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