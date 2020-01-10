شركة Audio-Technica تطلق سماعات لاسلكية مميزة

انضمت شركة Audio-Technica اليابانية إلى قائمة الشركات التي تنتج سماعات لاسلكية متطورة من خلال إطلاقها لسماعة Audio-Technica Quiet point ANC300TW.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على مقاومة المياه بفضل تقنية IPX2، ودعمها خاصية إلغاء الضوضاء، بالإضافة لاقترانها مع الأجهزة الأخرى عن طريق البلوتوث 5.0.

وتحتوي السماعة على مكبر صوتي بقطر 5.8، و ميكرفونان يستخدمان تقنية Clear Voice Capture التي تنتجها شركة كوالكوم لإلغاء الضوضاء.

وأكدت الشركة اليابانية أن المستخدم سيكون قادرا على الاختيار من بين 3 خيارات لإلغاء الضوضاء والتي تشمل خيار Airplane لعزل الأصوات ذات التردد المنخفض، خيار On-the-go لعزل ضوضاء الشارع، وخيار OfficeStudy الذي يستجيب للضوضاء في البيئات الهادئة.

كما ستدعم السماعة الجديدة تقنية Qualcomm TrueWireless Stereo Plus التي تضمن استمرار تدفق الصوت الأمثل دون انقطاع.

وتحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 4 ساعات ونصف، في حين ستوفر علبة الشحن امكانية شحن السماعة لمدة 13.5 ساعة.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق في الربيع القادم بسعر يصل إلى 230 دولار أمريكي.

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