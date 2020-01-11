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محمد منير يعلن وفاة مدير أعماله

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري محمد منير صباح اليوم وفاة مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا يزيد المعروف بمحمود منير.

وقال النجم المصري أن محمود منير توفي في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد أن ألمت به وعكة صحية مفاجئة.

وعبر “الكينغ” عن حزنه وأسفه لخسارة محمود الذي عمل معه منذ ألبومه الأول علموني عنيكي الذي أطلقه في العام 1977.

وسيشيع جثمان الراحل من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، وسيوارى الثرى في مقابر العائلة، في حين لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

يذكر أن الفنان المصري محمد منير عانى خلال الفترة الماضية من مشاكل صحية جعلته يؤدي بعض حفلاته جالسا، ودفعته لإلغاء حفلات أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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