دراسة جديدة تربط بين التدخين والاكتئاب

أثبتت دراسة جديدة نشرت في دورية “بلوس ون” وجود علاقة وثيقة بين التدخين والاكتئاب.

وشملت الدراسة 2138 طالبا من جامعتي بريستينا في كوسوفو وبلغراد الصربية، طُرِحَت عليهم أسئلة استبيان لقياس درجة الاكتئاب لديهم.

وأثبتت نتائج الاستبيان أن الاكتئاب أصاب 14 % من طلاب جامعة بريستينا المدخنين و4% من الطلاب غير المدخنين، بينما ارتفعت نسبة الاكتئاب لدى طلاب جامعة بلغراد ووصلت إلى 19 % بالنسبة للطلاب المدخنين، و11 % بالنسبة لغير المدخنين.

وبرر الباحثون ارتفاع نسبة الاكتئاب لدى المدخنين بأن التدخين يثير المشاعر والانفعالات السلبية، ويرفع مستوى الأكسدة ويزيد السموم في الجسم والدماغ.

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