طفلة تتفوق بالكاراتيه رغم معاناتها الصحية

استطاعت الطفلة البريطانية إميلي نوريس البالغة من العمر 7 سنوات الحصول على الميدالية البرونزية في فنون القتال رغم حالتها الصحية.

وولدت إميلي مصابة باضطراب وراثي أدى لحدوث تشوهات في رئتها، مما استوجب تركيب أنبوب تغذية خاص ظل معها حتى سن الخامسة.

كما قام الأطباء بإجراء عملية جراحية أزالوا من خلالها 70% من الكيسات الناجمة عن التشوه الخلقي العددي الكيسي قبل أن تكمل عامها الأول.

وفي الثالثة من العمر اكتشف الأطباء إصابتها بخلل في التنسج المتعدد الكيسات، وقاموا بإزالته.

ورغم كل هذه المشاكل قررت إميلي الانضمام لنادي الكاراتيه في يوليو الماضي وبدأت بلعب الكاراتيه بمعدل 3 مرات أسبوعيا، وسرعان ما لفتت أنظار مدربتها بروحها القتالية وطاقتها الفريدة رغم معاناتها الصحية، وهذا ما ساعدها على الفوز بهذه الميدالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية