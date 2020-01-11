العثور على أكبر زهرة في العالم.. شاهد

شهدت جزيرة سومطرة الإندونيسية العثور على زهرة من نوع Rafflesi بالقرب من بحيرة مانينجاو غرب الجزيرة.

وصنفت الزهرة كأكبر زهرة في العالم بعد أن بلغ قطرها 111 سم متفوقة على الرقم القياسي السابق الذي كان 107.

وقال العلماء أن هذا النوع من الأزهار اكتشف من قبل العالم البريطاني السير ستامفورد رافليس في القرن التاسع عشر، وبأن قطرها يتراوح ما بين 30 إلى 100 سم.

ويأتي هذا النوع من الأزهار بدون ساق أو أوراق، وله رائحة كريهة تشبه رائحة اللحم الفاسد، ويعيش لمدة أسبوعين قبل أن يذبل ويتعفن.

وطلب العلماء من الناس عدم لمس الزهرة لحساسيتها، مؤكدين في الوقت ذاته عدم تشكيلها لأي خطورة على الإنسان.

يذكر أن النساء في إندونيسيا يستخدمن براعم هذه الزهرة للتعافي بعد الإنجاب، في حين يستخدمها الرجال لزيادة القدرة الجنسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية