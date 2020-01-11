شاحن جديد بـ4 منافذ وقوة 108 واط

كشفت شركة Sateche عن شاحن يدعم شحن مجموعة متنوعة من الأجهزة أطلقت عليه اسم Desktop Pro USB-C PD.

وسيحتوي الشاحن الجديد على 4 منافذ، منفذ USB-CP بقدرة 90 واط، ومنفذ USB-CD بقدرة 18 واط، ومنفذي USB-A بقدرة 12 واط.

ويتميز الشاحن الجديد بتصميمه الصغير والنحيف، والانسيابي مما يساعد المستخدم على التنقل بسلاسة وتوصيل الوحدة بمنفذ طاقة واحد.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشاحن الجديد يتميز بتصميمه الآمن بفضل احتوائه على مجموعة من المواد المقاومة للحرارة.

يذكر أن شركة Staeche ستطلق الشاحن الجديد في الأسواق على أمازون وموقع الشركة الرسمي بسعر يصل إلى 80 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية