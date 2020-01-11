هل سمعت بـ”المايكرويف العكسي”؟.. إليك فوائد الجهاز

شهد معرض الإلكترونيات CES 2020 الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس إطلاق شركة ماتريكس للمايكرويف العكسي جونو.

ويتميز المايكرويف الجديد بقدرته على تبريد المشروبات الساخنة والباردة خلال دقائق من خلال استخدام تكنولوجيا الطاقة الحرارية.

وأكدت الشركة على أن المايكرويف الجديد سيكون قادرا على تحويل الشاي الساخن إلى مثلج، وتبريد القهوة وعلب العصير.

ويكفي أن يضع المستخدم المشروب داخل الجهاز الجديد، ويغلق الغطاء ويحدد الوقت الذي يريده لتبريد المشروب ليتحول الشريط من اللون الأحمر إلى الأزرق.

الجدير بالذكر أن ماتريكس ستقوم بإطلاق المايكرويف الجديد في الأسواق بسعر مرتفع يصل إلى 299 دولار أمريكي، إلا أنها ستقدم خصما بقيمة 100 دولار أمريكي للمشترين الأوائل.

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