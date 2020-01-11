أقرب للموبايل.. فيسبوك تطلق نسخة جديدة للويب

بدأت فيسبوك بإطلاق النسخة التجريبية من تصميمها الجديد للويب، حيث وصل إلى عدد من المستخدمين المحظوظين إشعار يخبرهم بإتاحة فيسبوك الجديد لهم من أجل أن يقوموا بتجربته إن رغبوا بذلك.

واستوحت الشركة الأمريكية التصميم الجديد من تطبيق الموبايل، حيث قامت بزيادة المساحة البيضاء والألوان الفاتحة في الواجهة، كما أضافت عليه خاصية الوضع الليل، الميزة التي طالب بها عشاق فيس بوك منذ مدة طويلة.

وتم وضع شريط الأيقونات الذي يساعد في الوصول لأهم الوظائف كالإشعارات، الملف الشخصي، المجموعات، والمسنجر في الأعلى.

وطلبت الشركة الأمريكية من المستخدمين الذين حصلوا على النسخة التجريبية إرسال ملاحظاتهم لكي تأخذ بها قبل إصدار التصميم بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تطلق فيس بوك التصميم الجديد بشكل رسمي لجميع المستخدمين بشكل تدريجي بدءا من مارس القادم.

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