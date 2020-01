ميجان ماركل وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني [انترنت]

قالت صحيفة تايمز، السبت، إن ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني، مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية؛ لقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية، و”العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا”.

ولم تقدم الصحيفة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميجان، لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية. ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميجان، التي تحمل رسميا لقب دوقة ساسكس.

The post صحيفة تايمز.. ميجان ماركل وقعت اتفاقا مع شركة ديزني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا