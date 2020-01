شكران مرتجى تعلّق على حادثة نانسي عجرم “يكفي إهانة”

مرتجى تعبر عن غضبها من التعليقات “العنصرية” التي طالت السوريين بعد الحادثة [انترنت]

علقت الفنانة السورية، شكران مرتجى، على حادثة الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ومحاولة سرقة بيتها من شاب سوري، أرداه زوجها قتيلا.

وعبرت مرتجى عن غضبها من التعليقات “العنصرية” التي طالت السوريين بعد الحادثة، قائلة إن الإهانة التي يتعرض لها السوريون في لبنان لا تحتمل.

وتابعت بأنها تحب اللبنانيين، ولكنها لا تحب أن يلقى باللائمة على السوريين في كل ما يخص الشأن اللبناني على أنهم سبب المشكلة دائما.

