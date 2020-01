بالصدفة.. اكتشاف جثة لاعب كرة قدم التهمته أسماك القرش

سمك القرش يبتلع لاعب كرة قدم في سواحل استراليا [انترنت]

عثرت السلطات الأسترالية على جثمان اللاعب الأمريكي الشاب، إيريك بيريجيتي، عقب اختفائه في الثاني من يناير/كانون الثاني خلال قضائه عطلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة “نيوزوييك” الأمريكية، بيريجيتي هو لاعب كرة قدم ينشط في دوري الجامعات بالولايات المتحدة، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت السلطات الأسترالية أنها كانت تبحث عن جثمان غواص يدعى جاري جوناثان وأثناء البحث وجدت ثلاثة أسماك قرش متجمعة حول جثة تبين أنها لشاب صغير وليست لجاري صاحب الـ 57 عاما.

وقررت السلطات غلق الشاطئ بعد الأحداث الدامية التي مرت به خلال الأيام الماضية.

يذكر أن إجمالي عدد الهجمات القاتلة لأسماك القرش قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية منذ عام 2000 والتي تم توثيقها، وصل إلى 16

