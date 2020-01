اختبارمنزلي بسيط لليدين يكشف مدى صحة قلبك في 30 ثانية فقط

اختيار بسيط يساعد في معرفة إذا كان القلب يتمتع بصحة جيدة [rt]

يعد القلب أحد أهم الأعضاء في الجسم كله، لذا من المهم الحفاظ عليه في حالة صحية جيدة ومنع تدهور عمله.

ولكن، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان القلب يتمتع بصحة جيدة، دون زيارة الطبيب.

وللمساعدة في ذلك، كشف موقع Bright Side عن حيلة بسيطة، يُزعم أنها قادرة على “إخبارنا” عن مدى صحة قلبنا، ولا يستغرق الأمر سوى 30 ثانية.

ونحتاج في البداية إلى الحصول على وعاء أو حوض كبير بما يكفي، ليناسب كلتا اليدين. ثم يجب ملؤه بالماء البارد، مع إمكانية إضافة بعض الجليد للحصول على نتائج أفضل.

وبعد ذلك، قم بغمر يديك في وعاء الماء لمدة 30 ثانية بالضبط. ويُقال إن هذه الطريقة ستساعد على معرفة كيفية استجابة الدم، عند تماسه مع البرد.

وهناك نوعان من النتائج المحتملة لهذا الاختبار، وفقا لـ Bright Side: الأول، تحول الأصابع إلى اللون الأحمر- وهي علامة جيدة تعني أنه من المحتمل ألا تواجه أية مشاكل متعلقة بالأكسجين في الدم. كما يشير إلى أن القلب والدورة الدموية يتمتعان بصحة جيدة.

ولكن، في حال ظهرت أطراف الأصابع شاحبة أو تحولت إلى لون مزرق، فقد يشير ذلك إلى احتمال تعرضك لبعض مشاكل الدورة الدموية.

ويمكن أن تحدث الأعراض هذه عندما يكون لخلايا الدم الحمراء، مستويات منخفضة من الأكسجين.

وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

وبالطبع في هذه المرحلة، يجب عليك أيضا تحديد موعد لرؤية طبيب عام، لإجراء مزيد من الاختبارات، خاصة عند ملاحظة أعراض أخرى مثل، ضيق التنفس أو الصداع أو ألم في الصدر أو التعرق أو التنميل أو الدوار.

