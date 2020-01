شاب يرتدي زيّا نسائيا يهاجم محجبة في برلين

شاب يحاول نزع إحدي المحجاب [تركيا لأن]

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر شابا يرتدي زيا نسائيا، ويصرخ على إحدى المحجبات، محاولا نزع حجابها، ليدافع عنها بعض الشباب ويشبعوه ضربا.

وأفاد بعض من تداول المقطع بأن الشاب عربي الجنسية، وأن والواقعة حدثت في العاصمة الألمانية “برلين”.

ويظهر من الفيديو هجوم الشاب على الفتاة، ومطالبته خلع الحجاب بشكل هجومي، ليقترب منه عدد من الشبان، ويشتبكوا معه بالأيادي، ليطردوه من المكان.

