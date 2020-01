السيارة الأماراتية التي تجوب شوارع اسرائيل [الجزيرة]

سيارة من نوع لكزس نشرتها “إسرائيل بالعربية” للسيارة المزعومة مواقع التواصل احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، بسيارة قالت إنها إماراتية وتحمل لوحة أبو ظبي، كانت تجوب شوارعها، ونشر مراسل القناة 12 الإسرائيلية صورًا للسيارة المزعومة.

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، إن “سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل”.

وأضاف “المواطنون تفاجأوا هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات وخاصة لإمارة أبو ظبي، في الطرق الإسرائيلية”.

تفاجأ مواطنون في إسرائيل هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإماراتية حتى الآن بشأن الأمر، وعبر ناشطون عن غضبهم ورفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، بينما شكك مغردون في صحة الصور وقالوا إن “هذه لوحة قديمة وغير مستخدمة حاليًا”.

وفي أكثر من مناسبة، يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية دون تحديد تلك الدول، لكنه أشاد الشهر الماضي بتغريدة لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أشار فيها لتحالف عربي إسرائيلي.

The post إسرائيل تحتفي بسيارة “إماراتية” تجوب شوارعها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا