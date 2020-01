دراسة.. تحذر من القاتل الصامت للذين يعملون ساعات طويلة

الجلوس لساعات طويلة في العمل المكتبي قد تصاب بإرتفاع ضغط الدم الخفي [سيدتي]

حذرت دراسة حديثة من أن قضاء ساعات طويلة في العمل المكتبي، يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو «ارتفاع ضغط الدم الخفي»، الذي لا يمكن تشخصيه في العيادة، والذي يعرف باسم القاتل الصامت، والذي يعاني منه الملايين حول العالم.

وفق وكالة «رويترز». بعد تحليل بيانات أكثر من 3500 موظف، وجد الباحثون في جامعة «لافال»، في «كيبيك» بكندا، أن الذين أمضوا ساعات طويلة في العمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 66 % للإصابة بـارتفاع ضغط الدم، و70 بالمئة أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم «الخفي»، الذي يصعب تشخصيه؛ كونه يبدو طبيعياً في عيادة الطبيب، ولكن كان مرتفعاً في أوقات أخرى.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة «كزافييه تروديل»: «يجب أن يدرك الناس أن ساعات العمل الطويلة قد تؤثر على صحة القلب، وإذا كانوا يعملون ساعات طويلة، فعليهم أن يسألوا أطباءهم عن فحص ضغط الدم لديهم؛ باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه»، وذلك بهدف قياس ضغط الدم على مدار اليوم.

وأشار «تروديل» إلى أن ارتفاع ضغط الدم الخفي يرتبط على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مضيفاً أن شخصاً من كل 5 أشخاص مصابين بارتفاع ضغط الدم الخفي، لم تظهر عليه أي أعراض أو قراءات مرتفعة عند فحصه بالمستشفى، ما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج.

للتعرف على التأثير المحتمل لساعات العمل الطويلة على ضغط الدم، تابع «تروديل» وزملاؤه 3547 موظفاً في 3 مؤسسات عامة في «كيبيك»، على مدار 5 سنوات.

وفحص الباحث وزملاؤه ضغط دم المتطوعين خلال السنة الأولى، والثالثة، والخامسة؛ إذ قاسوا ضغط دم كل متطوع 3 مرات صباحاً، ثم ارتدى المتطوعون جهازاً لمراقبة ضغط الدم، الذي كان يوفر قراءة كل 15 دقيقة.

ووجد الباحثون أن 18.7 بالمئة من المتطوعين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومنهم الموظفون الذين يتناولون بالفعل الأدوية المضادة لارتفاع الضغط، و13.5 بالمئة لديهم ارتفاع ضغط الدم المقنع، ولم يتلقوا العلاج.

وعندما أراد الباحثون التعرف على العوامل التي تؤثر على ضغط الدم لدى الموظفين، بما في ذلك الإجهاد الوظيفي والعمر والجنس ومستوى التعليم والمهنة والتدخين ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وجدوا أن ساعات العمل الطويلة تزيد بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم.

وكان المتطوعون، الذين يعملون لمدة 49 ساعة أو أكثر في الأسبوع، أكثر عرضة بنسبة 70 بالمئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم المقنع، في حين زاد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم المقنع بنسبة 51 بالمئة لأولئك الذين يعملون لمدة تتراوح بين 41 و48 ساعة أسبوعياً.

أما المتطوعون الذين عملوا 49 ساعة أو أكثر في الأسبوع؛ فقد كانوا أكثر عرضة بنسبة 66 بالمئة لارتفاع ضغط الدم المستمر.

