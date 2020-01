تيفاني ترامب وخطيبها مايكل بولس [سيدتي]

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي منذ أيام بخبر خطوبة تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشاب اللبناني مايكل بولس. وبدأت التكهنات حول موعد الزفاف وغيرها من التفاصيل.

انتشرت منذ أيام صورة لبطاقة دعوة إلى حفل خطوبة من الرئيس الأمريكي وزوجته السابقة مارلا مابلز، وحدد تاريخ السبت 11 يناير والمكان في “بالم بيتش فلوريدا”. حيث أكدت بعض الصحف أن حفل الخطوبة سيجري خلال الأسبوع القادم وسط إجراءات أمنية مشددة نظراً لحضور شخصيات مهمة هذا الحفل. والبعض الآخر نشر أخباراً تنفي خطوبة الثنائي.

تساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن هوية العريس فالبعض اعتقد أن العريس من أصول مصرية، لكن بعض المصادر تؤكد أن الشاب هو لبناني الجنسية عاش في نيجيريا حيث تملك عائلته شركات عدة للتجارة في مجال السيارات ومواد البناء وغيرهما. ويتحدر بولس من عائلة ثرية جداً ويحمل جنسيات عدّة ومن بينها الأمريكية.

يتواعد رسمياً الثنائي تيفاني ترامب 26 عاماً ومايكل بولس منذ العام 2018 حيث التقيا بجزيرة ميكونوس اليونانية. وتيفاني هي الإبنة الوحيدة للرئيس ترامب من زوجته الممثلة ماريا مابلز التي تزوجها العام 1993 وانفصلا بعد 6 سنوات من الزواج.

The post تفاصيل خطوبة تيفاني ترامب على اللبناني مايكل بولس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا