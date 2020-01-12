افتتاح مبنى العيادات الخارجية بمعهد الأورام في مصراتة

افتتح وزير الصحة حميد بن عمر ووزير الاقتصاد علي العيساوي، الأحد، مبنى العيادات الخارجية في المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة.

وبحث بن عمر، مع مديري المرافق الصحية بالمدينة، أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

من جهته، أكد العيساوي دعم الوزارة للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالبلدية.

يشار إلى أن مبنى العيادات الخارجية بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، أشرفت على إنشائه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمدينة.

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