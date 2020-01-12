جديد “أسوس”.. حاسوب مميز وخفيف

كشفت شركة أسوس التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة ووزن خفيف أطلقت عليه اسم ExpertBook B9450.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل Core i7-10510 من الجيل العاشر، وسيحتوي على لوحة اللمس NumberPad 2.0.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بإضاءة LED تحتوي على أرقام مصغرة تفعّل من خلال النقر على الأيقونة الموجودة في الجانب العلوي الأيمن.

وصنع جسم الحاسوب الجديد من المغنيزيوم والليثيوم، وصمم بطريقة مميزة حيث زود بحافة مضيئة وضعت في مقدمة لوحة اللمس مخصصة للمساعد الصوتي لأمازون وللتأكد من عمله من خلال الإضاءة، وبلوحة مفاتيح تمنح المستخدم راحة كبيرة أثناء العمل.

ويتميز الحاسوب الجديد بخفة وزنه التي تصل إلى 900 غرام، وبطاريته التي تسمح له بالعمل لمدة 12 ساعة متواصلة، والتي تتميز بدعمها خاصية الشحن السريع، إذ يمكن شحنها ل60 % خلال 39 دقيقة فقط.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية