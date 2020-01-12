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محمود عبد المغني ينضم لفيلم بتقنية “3D”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم يوم 13 عن تعاقدها مع النجم محمود عبد المغني للعب أحد الأدوار المهمة في فيلم الرعب يوم 13.

وأكدت الشركة المنتجة أن النجم المصري بدأ تحضيرات مكثفة للغاية لدوره، الذي سيتم تصويره داخل ديكور القصر باستديو مكة في مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة المنتجة إن فيلم “يوم 13” سيكون أول فيلم يعرض بتقنية 3D في السينما المصرية والعربية.

من جانبه أكد محمود عبد المغني مشاركته في الفيلم دون أن يدلي بأي معلومات حول طبيعة الدور الذي سيلعبه.

وفيلم يوم 13 من تأليف وإخراج أحمد داود، وتمثيل: دينا الشربيني، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد شاهين، جومانة مراد وغيرهم من النجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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