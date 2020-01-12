طفل يستعيد بصره بعد كفاح طويل.. إليك قصته

أصيب الطفل الهندي ساجار دورجي في سن الرابعة بسرطان في الدم أدى لحدوث تضخم ونزيف في عينيه، وخروجهما من مكانهما مما أدى لإصابته بالعمى.

وتكفل حاكم ولاية آسام الواقعة شمال شرق الهند بمساعدته بالسفر لتلقي العلاج الكيميائي بعد أن عجز والداه عن مساعدته لسوء حالتهما المالية.

وساهم العلاج الكيميائي في إنقاذ ساجار من الموت، ولكنه لم يعيد البصر لعينيه لعدم امتلاكه لتكاليف العلمية.

وانتشرت قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، وسمعت بها البريطانية نيثا شيفا التي قامت بدفع تكاليف عملية زراعة القرنية في العين التي وصلت قيمتها إلى 4500 دولار أمريكي.

وبفضل هذه العلمية استعاد ساجار الذي بلغ الـ7 سنوات النظر في عينه اليمنى.

وشكر الطفل الهندي كل من ساعده ووقف إلى جانبه خلال محنته، وقال إنه يستعد حاليا للدخول للمدرسة ومواصلة حياته بشكل طبيعي مثل أقرانه.

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