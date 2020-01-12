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تامر حسني يحيي حفلا مميزا في السعودية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا النجم المصري تامر حسني يوم أمس حفلا فنيا ناجحا في مدينة جدة السعودية حضره حوالي 40 ألف شخص من عشاق النجم المصري.

وقدم تامر حسني خلال الحفل 20 أغنية من أغانيه المميزة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها النجم المصري في حفلته أغنية حلو المكان، عيش بشوقك، كل مرة، كفاية أعذار، تليفوني رن، وبطلة العالم.

وتميز الحفل بالمؤثرات الضوئية والصوتية الرائعة، والألعاب النارية التي أطلقت بالهواء أثناء قيام تامر حسني بأداء الأغاني.

ونشر الفنان المصري مقطعا من الحفلة عندما كان الجمهور يردد معه أغنية حلو المكان.

يذكر أن تامر حسني أحيا يوم الخميس الماضي حفلا في الكويت في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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