يخت ثوري بـ3 محركات فائقة الشحن.. إليك التفاصيل

شهد معرض CES 2020 الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية إطلاق شركة سي راي يختا ثوريا أطلقت عليه اسم SLX-R400.

وسيعمل اليخت بـ3 محركات فائقة الشحن، وبطارية خارقة قادرة على تشغيل هذه المحركات.

ولجعله صديقا للبيئة زودت الشركة الأمريكية يختها الجديد بنظام فايوم باور عوضا عن نظام المولد الذي يعمل بالوقود.

ويتميز القارب بدفع عالي الأداء، وعناصر تصميم مدروسة للغاية، وبقدرته على استيعاب 22 شخصا، بالإضافة لتمتعه بقدرات إرساء تلقائية، وسماحه للمسافرين بالتواصل معه من خلال الإيماءات والأوامر الصوتية.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تقدم لنا أي معلومات حول سعر اليخت الثوري الذي أطلقته.

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