ساعة ذكية تُراقب صحتك وقد تُنقذ حياتك.. تعرف عليها

كشفت شركة Withings الفرنسية عن ساعة تحذيرية أطلقت عليها اسم Scanwatch.

وتعتمد الساعة الجديدة على قياس تشبع الأوكسجين لتقوم بإطلاق إنذار عند انقطاع التنفس خلال النوم.

وزودت الشركة الفرنسية ساعتها الجديدة بوظائف صحية أخرى كقياس النبض وإجراء تخطيط كهربائي للقلب.

ومن خلال تقنية Bluetooth LE الموجودة فيها سيكون المستخدم قادرا على مشاركة بياناته عبر التطبيق الخاص بالشركة الفرنسية، والتطبيقات الصحية الأخرى.

وزودت الشركة الفرنسية ساعتها الجديدة ببطارية خارقة تجعلها تعمل لمدة شهر كامل في الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن شركة Withings الفرنسية ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق في الربع الثاني من العام الجاري بسعر يصل إلى 250 يورو.

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