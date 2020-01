لهذا السبب لا تريد شاكيرا الزواج من بيكيه

النجمة شكيرة مع النجم بكيه واطفالهم [انترنت]

كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، عن سبب عدم رغبتها بعقد قران رسمي مع نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جرارد بيكيه، رغم علاقتهما المستمرة منذ عشر سنوات، وإنجابهما طفلين.

وأوضحت “شاكيرا” في مقابلة صحفية: “بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة”.

وأضافت: “أريد أن أبقيه في حالة جيدة، وأن يفكر بأن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه”.

يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.

